КС: Власти пытаются сменить информационную повестку иллюзией реформы Конституции

Созданием иллюзии конституционной реформы действующая власть пытается подменить повестку выхода из политического кризиса и выиграть время, отвлечь внимание беларусов от фальсификации выборов и последовавшего беспрецедентного насилия.

Такое заявление опубликовано в телегам-канале Координационного совета на поспешное решение властей к 25 октября собрать предложения по изменению Конституции Беларуси.

«Координационный Совет уверен: объявленные инициативы внесения изменений в Конституцию Республики Беларусь являются преждевременными и не способствуют разрешению политического кризиса в стране; реформа конституционного строя Республики Беларусь возможна лишь после восстановления законности и возвращения доверия народа государственной власти; проведение референдума под контролем президента, чья легитимность не признается большинством стран мира и подсчет голосов на нем дискредитировавшими себя избирательными комиссиями – делает любые его результаты нелегитимными», - говорится в заявлении КС.

Координационный Совет призывает всех беларусов открыто выразить свое мнение об изменении Конституции Республики Беларусь и его своевременности.