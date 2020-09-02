Власти Беларуси не отвечают на вопросы о конституционной реформе

Белорусские власти отказываются сообщать какие-либо детали или подробности о третьем варианте поправок в Конституцию РБ, что не отставляет иного выбора, как расценивать любые заявления о работе над изменениями в основной закон в качествек отвлекающей от протестов тактики.

"Процесс этот идет… Создана рабочая группа, идет подготовка конкретных поправок к действующей Конституции. Конечно же, будет проходить общественное обсуждение поправок со всеми категориями населения", - сказал сегодня глава МИД РБ Макей, отвечая на соответствующий вопрос.

"Пока идет рабочий процесс. Я убежден, что в самом ближайшем будущем вырисуются четкие и формат, и сроки завершения этого процесса", - сказал глава МИД, ничего не говоря в принципе.

Примерно в таком же ключе говорит Макей и о содержании поправок.

"Мы считаем, что это самый оптимальный вариант, не нарушая действующего законодательства , не нарушая действующего Основного закона…», - ничего не ответил глава МИД.

Отказ сообщать подробности, сроки принятия поправок в Конституцию, отказ от сотрудничества по данному вопросу с Координационным советом убедительно свидетельствуют о том, что на самом деле власть проводит политику «забалтывания» в надежде на скорую ликвидацию протестных настроений.