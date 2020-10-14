Последнее обновление: 14.10.2020 15:53

Голос: Более 200 тыс. человек за 1 день высказались о поправках в Конституцию Беларуси

Только за один день на платформе «Голос» свое мнение о предлагаемых властями конституционной реформе высказали более 200 тыс. человек.

«Это фантастический результат, который снова сплотил белорусов и посеял панику в провластных медиа», - говорится в сообщении платформы.

«Координационный Совет против поправок. Штабы против поправок. «Голос» против поправок. Теперь есть очевидное подтверждение того, что и гражданское общество Беларуси против поправок. Обвинения в расколе и нежелании искать консенсус не просто голословны», - подчеркивается в сообщении.

Голосование на платформе продлится до 18 октября 2020 года.

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