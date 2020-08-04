Лукашенко скрывает грядущие изменения в Конституцию

Выступая с посланием к чиновникам и парламенту, Лукашенко так и не раскрыл, пожалуй, самую ожидаемую тему его выступления. Речь идёт об анонсированном им плане в ближайшие два года провести референдум по новой Конституции Беларуси.

Лукашенко раскритиковал идею Виктора Бабарико вернуть редакцию Конституции 1994 года, долго рассказывая о том, что обернется для страны возвратом засилья криминальных структур.

Когда же пришла очередь говорить о возможным поправках, предлагаемых самим Лукашенко, он не сказал ничего нового в дополнение к тому, что уже озвучивалось в последние 3-4 года.

«Она [Конституция] должна стать дорожной картой для страны. Пока на вопрос, какой ей быть в целом и в деталях, мы не ответили, но, уверен, белорусы его дадут в процессе общественного обсуждения и уже нынешний состав парламента обязательно выработает и предложит народу такую Конституцию, вместе со всеми госслужащими, специалистами разработав варианты», — сказал Лукашенко.

Он упомянул лишь о партийном строительстве – отсюда и интерес у нынешних участников к созданию партий, сказал о перераспределении полномочий между органами государственной власти.

«Я лично готов к любым изменениям, если они будут на пользу народу и если вы к ним готовы. Но главное, Конституция не должна провоцировать политический кризис, вызывать паралич управленческой системы, как это было в середине 1990-х», - добавил белорусский правитель.

Отсутствие информации о планах Лукашенко по изменению основного закона не может не тревожить общественность накануне выборов, на которых вопреки всему и назло всем он может обеспечить себе очередную, шестую по счету элегантную победу.

И как-то можно принять грядущие поправки, если речь на самом деле идет об усилении роли парламента, об усилении роли партий, о снижении или перераспределении полномочий – иными словами о так называемом белорусском варианте транзита власти. Но если мы говорим о возможном переходе к конституционной монархии, предполагающий передачу власти в стране по наследству, то это уже совсем другая история.