Последнее обновление: 13.10.2020 13:36

Платформа «Голос» анонсировала голосование против конституционной псевдореформы

Платформа «Голос» анонсировал новый проект, призванный помешать белорусским властям перевести фокус с недействительных выборов на конституционную псевдореформу.

Новый проект платформы «Голос» о Конституции предусматривает два этапа: голосование против поправок, а затем массовая рассылка писем депутатам.

В рамках первого этапа предлагается пройти опрос об основных принципах народной Конституции, который покажет, какой белорусы хотят видеть свою страну на самом деле.

Голосование пройдет до 18 октября. Предполагается, что оно подтвердит, что белорусы требуют новых честных выборов, освобождения политзаключенных и наказания виновных в репрессиях и насилии.

После 18 октября предполагается отправка писем депутатам через «Голос» и сбор физических доказательств того, насколько воля народа расходится с произволом властей.

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