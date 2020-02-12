Власти Беларуси не спешат с новой редакцией Конституции

Работа над новой редакцией Конституции Беларуси не регламентирована по времени, заявил сегодня глава администрации Игорь Сергеенко.

"Рабочей группой, в которую вошли представители экспертного сообщества, ученые в области конституционного права, практики, осуществляется сбор информации, различных мнений, оценка, вырабатываются подходы. Эта работа не регламентирована по времени", - цитирует Сергеенко БелТА.

По его мнению, с подготовкой новой редакции спешить нельзя и ко всем вопросам нужно подойти "достаточно серьезно, внимательно и требовательно".