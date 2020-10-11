Лукашенко торопит со своей версией поправок в конституцию

Лукашенко рассказал свой сценарий легитимации предложенных властью поправок в Конституции и потребовал от чиновников максимальной оперативности.

В частности, он сообщил, что в регионах создаются «диалоговые площадки» для обсуждения якобы с народом предложенных режимом поправок в конституцию. После одобрямса на уровне регионов поправки вынесут на утверждение Всебелорусского народного собрания. Как утверждает это собрание, всем хорошо известно.

"Сегодня парламент собирает предложения по Конституции. Хорошо. Пусть депутаты собирают эти предложения от народа. Но эта работа не даст такого результата, как диалог, который вы разворачиваете в областях. Приглашайте туда разных людей. Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы - Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, - мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание. Вот такая формула должна быть. В данную работу будут включены и уже включаются все созидательные силы общества", - заявил сегодня Лукашенко.

В этой связи, он потребовал запустить процесс отбора представителей на собрание: "Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении, - Всебелорусское народное собрание. Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить: создать, прежде всего, оргкомитет и провести выборы на Всебелорусское народное собрание, определившись с численностью, исходя из опыта".