Минздрав Беларуси: Умер поджегший себя мужчина

В больнице скорой медицинской помощи в Минске сегодня ночью умер мужчина, который совершил самоподжог в Смолевичах, сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

«Пациент находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации Республиканского ожогового центра. К сожалению, несмотря на всю оказанную медицинскими работниками помощь, его спасти не удалось», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем 18 сентября 36-летний мужчина напротив здания районного отдела внутренних дел Смолевичей облил себя бензином и поджег. Его потушили сотрудники милиции. По данным специалистов Республиканского ожогового центра, мужчина получил ожоги 84% тела, включая дыхательные пути.