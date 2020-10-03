В Волковыске подожгли дом и машину инспектора РОВД

В Волковыске неизвестные подожгли дом и машину инспектора местного РОВД. Происшествия случились ночью 2 октября.

Как сообщает телеграм-канал МВД, сначала экипаж МЧС отправился на улицу Победы, где горела Audi 80. Спасатели ликвидировали возгорание, однако в результате поджога у машины оказался поврежденным моторный отсек.

Еще через час пожарные поехали на улицу Магистральную. На этот раз горел строящийся дом инспектора. Огонь успел повредить кровлю, в том числе рядом стоящего гаража.

«По фактам умышленного уничтожения (повреждения) имущества, совершенные общеопасным способом, следователи возбудили уголовные дела. Сейчас правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Предполагается, что поджоги связаны с профессиональной деятельностью потерпевшего», - говорится в сообщении МВД.

Напомним, 9 сентября в Дрогичине сгорели три машины трех сотрудников местного РОВД.

И тем не менее, сегодня, 2 октября, на тему усиления ответственности за участие в протестах и особенно на тему возможного наказания родителей за присутствие детей на несанкционированных акциях очень много говорили замминистра МВД и Генпрокурор РБ.

Неужели чем выше должность, тем сложнее 2+2 сложить?