Последнее обновление: 23.09.2020 11:33

В квартире главного редактора «Нашай Нiвы» проходит обыск

У главного редактора «Нашай нiвы» Егора Мартиновича проходит обыск, сообщила его жена, журналист Адарья Гуштын.

Связь с Егором Мартиновичем пропала, когда он пошел с утра выгуливать собаку. На телефон родных пришел сигнал SOS.

После Адарья Гуштын сообщила, что у них в квартире обыск. По ее данным, происходящее связано со статьей «Нашай нiвы», где говорилось, что в камеру к «диджею перемен» Соколовскому на Окрестина приходил высокий милицейский начальник, передает tut.by.

По данным корреспондента издания, который находится на месте событий, около 10 часов утра в квартире находились Егор, Адарья и несколько силовиков. У Егора спросили, ознакомлен ли он с постановлением (видимо, с постановлением на обыск), после этого дверь в квартиру закрылась.

Понятые сказали, что в квартиру также зашли соседи. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что у нее пока нет информации по данной ситуации. По ее словам, официальный комментарий по ситуации она сможет предоставить, когда обыск закончится.

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