Мининформ Беларуси продлил блокировку сайта afn.by

Министерство правды Беларуси своим приказом продлило блокировку сайта afn.by на срок до одного месяца, уже во второй раз использовав абсолютно надуманную причину для своего решения.

Согласно приказу Мининформа РБ №294 от 25 сентября 2020 года поводом для продления блокировки сайта стало сообщение о тайной инаугурации белорусского правителя «Лукашенко учудил инаугурационный блицкриг».

В этом сообщении ведомство узрело факт распространения информации, «направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, том числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено законом о СМИ, иными законодательными актами Республики Беларусь».

«Распространение данной информации способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь, в частности обеспечению эффективного функционирования государственных институтов в интересах общества (абзац четвертый пункта 9 Концепции национальной безопасности, утвержденной указом №575 от 9 ноября 2010 года)», - говорится в приказе.

В предыдущем приказе Мининформа №255 от 21 августа 2020 года о блокировке afn.by в качестве запрещенной информации указывалось сообщение, в котором приводились цитаты Марии Колесниковой о необходимости привлечения к ответственности всех виновных в насилии и издевательствах над мирными протестующими. Это сообщение было удалено с сайта, а в Мининформ было отправлено электронное обращение о разблокировке сайта. Ведомство не торопилось с рассмотрением обращения. В последний день отведенного законодательством месячного срока рассмотрения обращения Министерство уведомило приказом о продлении блокировки.

Таким образом, министерство правды РБ подтвердило предположения, появившиеся еще в период массовой блокировки сайтов в августе. Можно утверждать, что речь идет о масштабной кампании белорусских властей по снижению информационного влияния независимых медиа в сети интернет наряду с их экономическим уничтожением либо выталкиванием на грань экономического выживания.

Блокировка автоматически приводит к резкому снижению посещаемости и утрате значительной части постоянной аудитории. Это соответственно сказывается на радикальном снижении рекламных доходов. В дополнение к этому следует понимать, что работа на зеркалах, которые не являются доменами зоны by, ставит под вопрос прямое взаимодействие с рекламодателями на белорусском рынке.

К сожалению, белорусские власти очень быстро поняли потенциальную емкость телеграм аудитории синеокой, как и то, что мессенджеры пока не могут в полной мере заменить сайты и телевидение. Таким образом, давление на независимые медиа через блокировку доменов не только решает информационно-идеологическую составляющую, но, возможно, готовит почву для очередного информационного передела рынка, доказательством чему является намерение властей лишить tut.by лицензии СМИ.

Разблокировка независимых медиа, безусловно, возможна в скором будущем. Как только властям покажется, что они переломили политическую ситуацию в свою пользу и ничто не способно тревожить дальнейшее безмятежное властвование над синеокой, тогда и можно будет ожидать очередной беззубой информационной оттепели.

А пока независимые медиа вынуждены сражаться за восстановление своей аудитории. С рекламными доходами все складывается куда сложнее. Такие у нас правила…

Здесь можно узнать, как оказать поддержку сайту и каким образом заходить на сайт в текущих условиях.

P.S. Что касается дальнейших действий по восстановлению доступа к сайту, то решение будет принято в ближайшие 2-3 дня. Вариантов немного: удалить «запрещенное» сообщение и написать электронное о восстановление доступа, ответом на которое, скорее всего, станет дальнейшая блокировка. Можно обжаловать в суде решение Мининформа, но на это нужны деньги и/или грамотно обученный человеческий ресурс, которого у сайта нет. В ближайшие дни, добавлю еще один внешний домен для доступа к сайту. Следите за обновлениями в телеграм-канале. И спасибо всем читателям сайта за поддержку.

Владелец сайта Олег Мусловец