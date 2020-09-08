Последнее обновление: 08.09.2020 19:06

В отношении доечери редактора tut.by возбуждено уголовное дело (Update)

Дочь редактора портала tut.by Галины Уласик, Валерия, была сегодня задержана правоохранительными органами в рамках возбужденного против нее уголовного дела.

«Сегодня утром в квартиру Галины Уласик, пытались попасть силовики. Позже связь с ней пропала», - сообщает издание.

По словам самой Галины, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь она не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах. Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Галина и ее дочь успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики - у них есть санкция на обыск.

По словам одной из подруг Валерии, силовики смогли попасть в квартиру, где женщинам сообщили о возбуждении уголовного дела.

Позже поступила следуеющая информация:

К редактору издания вопросов у силовиков нет. Дело касается только ее дочери Валерии, которая была задержана утром.

Сама Валерия успела сообщить, что она задержана по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и по подозрению по уголовному делу об участии в массовых беспорядках.

«Проводили обыск. Забрали все старые телефоны, все флешки и два ноутбука», - сообщила Галина.

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