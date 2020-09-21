Последнее обновление: 21.09.2020 13:54

Власти штрафуют Нашу Ниву за то, что журналист издания была ранена силовиками

Государственный штраф наложен на «Нашу Ніву» за расстрел сотрудника службы безопасности журналиста

Редакция издания «Наша Нива» оштрафована властями за то, что журналист издания Наталья Лубневская была ранен неустановленным сотрудником правоохранительных органов, выполняя свою работу – освещая акции протеста 10 августа.

Наталья более месяца пролежала в больнице. Сегодня главный редактор «НН» Егор Мартинович сообщил, что изданию выпишут штраф за «несчастный случай на работе», который редакция не смогла предотвратить.

«Мы не предотвратили это, не провели собственное расследование в течение трех дней и не сообщили о случившемся в соответствующие органы», - сказал Мартинович.

По его словам, размер штрафа пока не озвучен.

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