Последнее обновление: 08.09.2020 19:06

Мининформ Беларуси в любой момент может заблокировать tut.by

Министерство информации Беларуси 7 сентября вынесло письменное предупреждение порталу tut.by, что стало вторым предупреждением за год.

Суть не в том, что какую ошибку или неточность допустило издание, а в том, что теперь Мининформ согласно закону о СМИ в любой момент может заблокировать работу сайта.

«Предыдущее предупреждение tut.by получил ровно месяц назад — 7 августа. В соответствии с Законом о СМИ, в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений в течение года доступ к сетевому изданию может быть ограничен. Решение об этом принимает Мининформ», - разъяснил портал.

Повод для принятия подобного решения в стране для народа может быть любой – даже такой, который редакция сможет обжаловать и выиграть процесс в суде. Только на это время сайт будет заблокирован на территории Беларуси.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование