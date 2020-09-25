Мининформ Беларуси подал иск о лишении TUT.by статуса сетевого СМИ

Министерство информации Беларуси обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut.by, сообщила редакция.

По решению суда портал может утратить статус средства массовой информации, однако сможет продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса без этого статуса, сообщила редакция издания.

Регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер. Статус СМИ дает возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

Заседание назначено на 8 октября в Экономическом суде города Минска. Основанием для предъявления иска явились ранее вынесенные предупреждения Мининформа.

С 7 августа нынешнего года TUT.by получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов «В семь раз больше избирателей и "тайные" протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.by пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в "Гарри Поттере" нет призывов к свержению власти».

Сетевое издание TUT.by было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году сайт работал без статуса СМИ.

«Пока юристы компании изучают полученные документы. Мы продолжаем работать в прежнем режиме. Мы задействуем все правовые механизмы для того, чтобы возможные изменения не затронули нашу аудиторию, клиентов и партнеров», — заявила редакция.