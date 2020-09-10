Последнее обновление: 10.09.2020 15:02

Мининформ Беларуси пока не принимал решения о блокировке tut.by

Министерство информации Беларуси утверждает, что пока не принимало решений о блокировке портала tut.by, но признает, что мониторит контент сайта.

"Пока разговоров об ограничении доступа не ведется, несмотря на три предупреждения. Такой задачи не стоит, заседание по данном вопросу собирать пока не планируется", - сообщила замначальника управления электронных СМИ и интернет-ресурсов Мининформа Галина Гусакова, которую цитирует РИА Новости.

Вместе с тем, она сказала, что сейчас контент ресурса взят на контроль, "отслеживается на предмет того, чтобы все было в рамках законодательства".

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование