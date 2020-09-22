Последнее обновление: 22.09.2020 16:05

Польша открыла границу для белорусов, но сохранила карантин

С 22 сентября белорусы с шенгенскими и национальными польскими визами могут въезжать в Польшу независимо от цели поездки.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на советника посольства Польши в Беларуси Аркадиуша Клембека.

«Единственное, что сохранена необходимости 10-дневного карантина из-за пандемии COVID-19», — отметил Клембек.

Как следует из сообщения на сайте Польской пограничной службы, белорусско-польскую границу можно сейчас пересечь в трех пунктах пропуска — Кузнице, Бобровниках и Тересполе.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование