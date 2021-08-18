Последнее обновление: 18.08.2021 17:48

Польша построит дополнительное ограждение на границе с Беларусью

Польская пограничная охрана планирует построить дополнительные 50 км ограждения на границе с Беларусью, сообщает МВД Польши.

"До сих пор забор из колючей проволоки использовался для охраны почти 100 км границы на участке, охраняемом Подляской пограничной службой. Планируется дополнительно оградить забором еще 50 км участка, охраняемого Подляской пограничной службой", - указано в сообщении, передает ТАСС.

Согласно данным МВД Польши, с начала августа на польско-белорусской границе было зарегистрировано 2100 попыток нелегально проникнуть в Польшу. Пограничная охрана предотвратила 1 342 попытки пересечения границы. 758 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры.

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