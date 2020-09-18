Очевидцы: Беларусь ввела бестоварный въезд со стороны Польши

На погранпереходе «Варшавский мост» белорусские таможенники отказываются впускать в страну граждан с товаром, разворачивают даже с пачкой кофе.

«Никаких нормативных документов не предоставляют. Говорят, в Беларуси введен бестоварный въезд», - сообщает Onliner.by со ссылкой на читателей.

В дежурной службе Брестской таможни сказали, что подразделение работает в прежнем режиме, никаких документов на бестоварный въезд у них нет. Посоветовали звонить в Таможенный комитет в Минск. В пресс-службе ГТК сообщили, что таможня усилила контроль.

«С целью пресечения попыток перемещения запрещенных и ограниченных товаров, а также ввоза коммерческих партий товаров под видом товаров личного пользования, на основании использования системы анализа и управления рисками проводятся необходимые проверочные мероприятия и принимаются соответствующие решения», - сообщили в пресс-службе.

«С учетом закрытия рядом стран своих границ количество пересекающих таможенную границу физлиц сократилось практически в пять раз. Если в прошлом году в сутки границу пересекало порядка 90 тысяч физлиц, то сегодня — не более 20 тысяч. Несмотря на существенное снижение количества граждан, пересекающих таможенную границу, отмечается рост пресеченных таможенниками попыток перемещения наркотиков», - также сказали в ГТК.