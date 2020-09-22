Последнее обновление: 22.09.2020 11:30

Минспорта РБ пытается приструнить спортсменов запретом на свободу слова

Министерство спорта и туризма Беларуси внесло поправки в свой приказ «О контрактах», согласно которым спортсменов обяжут подписать политические дополнительные соглашения.

Власти хотят, чтобы спортсмены знали наизусть гимн Беларуси, использовали только государственную символику и не общались с прессой.

«не допускать публикаций и выступлений в средствах массовой информации без согласования с Нанимателем», - гласит одна из поправок в типовой контракт.

«использовать во время проведения спортивного соревнования только государственные символы Республики Беларусь, символику спортивного соревнования…», - так звучит еще одна поправка.

Поправки утверждены приказом Минспорта РБ №271 от 18 сентября 2020 года.

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