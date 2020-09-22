Последнее обновление: 22.09.2020 13:16

Лебедько подхватывает упавшее знамя штаба Бабарико ради поправок в КС

Анатолий Лебедько продолжит инициативу штаба Виктора Бабарико по изменению Конституции Беларуси. Одновременно, будут разработаны поправки в Избирательный кодекс.

«Анатолий Лебедько по согласованию со штабом Светланы Тихановской запускает инициативу по разработке новой редакции Избирательного Кодекса и внесении поправок в Конституцию РБ», - сообщил телеграм-канал «Страна для жизни».

В сообщение сказано, что уже прошло первое организационное заседание, на котором были разработаны регламенты работы, избран координатор проекта (Анатолий Лебедько), определены способы коммуникаций инициативной группы.

«К обсуждению предложений по внесению изменений он пригласил представителей всех партий и движений Беларуси. Представители Светланы Тихановской и движения «Страна для жизни» вошли в инициативную группу», - также сказано в сообщении.

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