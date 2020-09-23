Последнее обновление: 23.09.2020 11:33

Тихановской угрожали сделать ее детей сиротами

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина раскрыла суть угроз со стороны белорусских силовиков, из-за которых Тихановской пришлось покинуть республику.

Об этом Красулина рассказала YouTube-каналу «И грянул Грэм».

По ее словам, Тихановская приняла решение уехать из страны после разговора с представителями силовых структур в Центральной избирательной комиссии, в котором ее поставили перед очень жестким выбором: либо она уезжает из страны, либо ее мужа Сергея Тихановского, находящегося в СИЗО, а также ее саму убьют.

«Этот выбор, знаете, включал либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну», - сказала Красулина.

Пресс-секретарь добавила, что понимает решение Тихановской об отъезде и совершенно не осуждает ее за это.

Ранее публиковалась версия, согласно которой Светлане в здании ЦИК РБ по видеосвязи показали Сергея Тихановского с пистолетом у виска.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование