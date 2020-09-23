Тихановской угрожали сделать ее детей сиротами

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина раскрыла суть угроз со стороны белорусских силовиков, из-за которых Тихановской пришлось покинуть республику.

Об этом Красулина рассказала YouTube-каналу «И грянул Грэм».

По ее словам, Тихановская приняла решение уехать из страны после разговора с представителями силовых структур в Центральной избирательной комиссии, в котором ее поставили перед очень жестким выбором: либо она уезжает из страны, либо ее мужа Сергея Тихановского, находящегося в СИЗО, а также ее саму убьют.

«Этот выбор, знаете, включал либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну», - сказала Красулина.

Пресс-секретарь добавила, что понимает решение Тихановской об отъезде и совершенно не осуждает ее за это.

Ранее публиковалась версия, согласно которой Светлане в здании ЦИК РБ по видеосвязи показали Сергея Тихановского с пистолетом у виска.