КП: Коля Лукашенко может учиться в гимназии при МГУ

Газета «Комсомольская правда» сегодня написала, что Коля Лукашенко может учиться в московской гимназии при МГУ.

Источником издания выступил экс-глава НАН РБ Александр Войтович.

«… это правда: Коля забрал документы из лицея БГУ. После событий, что произошли в августе, службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно. Ведь лицей выступил с осуждением того, что произошло. Видимо, решили, что плохое отношение преподавателей к Лукашенко будет перенесено на его сына. Поэтому Коля забрал документы и будет учиться в Москве», - цитирует издание Войтовича.

«То, что забрал документы, - абсолютно точно. А то, что в Москве… Официальных сообщений еще не было. Но у меня есть знакомства в сфере образования, и мне передали, что Коля переводится в гимназию при МГУ. Из лицея БГУ в гимназию МГУ перевестись будет просто. Говорят, что у Коли хорошие результаты по химии, биологии. На районной олимпиаде он призер. Если не по блату, конечно, - такие вопросы возникают в подобных случаях… И это дает дополнительные баллы при поступлении в вуз. А Коля, конечно же, намерен получить высшее образование», - рассказал экс-глава НАН.

«То, что Коля забрал документы из Минска, - стопроцентная информация. Еще 4 сентября мои знакомые из КГБ видели Колю в Минске. А теперь его переправили в Москву в обстановке секретности. Николай действительно уязвимое место президента. Знаю, что сначала обсуждался вопрос, чтобы отправить парня учиться в Европу или США. Но после переговоров Лукашенко и российского президента было принято решение, что безопаснее всего Коле будет в России. На первое время Колю поселили в белорусском посольстве в Москве. Ситуация такая, что надо думать о конспирации. Поэтому принято правильное решение, что Коля будет учиться под вымышленной фамилией. И по крайней мере первое время - дистанционно. Пока он не будет ходить в учебное заведение», - рассказывает бывший сотрудник КГБ, попросивший не называть его имени.

По его словам, место учебы «уязвимого места» засекречено.

«Эта информация засекречена. Мне говорили, что отец и сын Лукашенко хорошо отзывались об Академии имени Тимирязева в Москве. Это сельскохозяйственный вуз. Александр Лукашенко ведь тоже оканчивал сельскохозяйственный, только в Минске. А в сыне он словно видит свое продолжение… Велись переговоры, чтобы Коля поступил в Тимирязевку. У Николая Лукашенко есть работы по биологии высокого уровня, он выигрывал олимпиады. Так что в виде исключения Николая могут принять сразу в вуз. Он может сдать экстерном экзамены за 11-й класс, и будет принят, это вполне законно», - рассказал бывший кэгэбзшник.

«В настоящий момент у нас нет сведений, что Николай Лукашенко сдает экзамены к нам в вуз, - сообщил «КП» ректор МСХА имени К. А. Тимирязева Владимир Трухачев. - Мы с удовольствием его примем, если он принесет официальный документ о среднем образовании (экзамены можно сдать экстерном). Тогда мы проведем внутренние экзамены, и на их основании в случае положительной сдачи он поступает к нам. Мне передавали, что он хотел бы у нас учиться. Но, возможно, это вопрос не сегодняшний, а будущего».

Комсомолка также опровергла появившуюся ранее версию о том, что Лукашенко переведен в частную школу «Президент» в подмосковной Жуковке. Обучение в ней стоит 1,5 млн рублей в год. Дети изучают три языка - английский, французский, немецкий. Территория школы тщательно охраняется.

«Вы не первые об этом спрашиваете. Нет, это неверная информация. У нас нет такого ребенка», - ответила замдиректора Светлана Сабельникова.