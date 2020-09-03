Лукашенко «ператрахнул» руководство силовых ведомств

Лукашенко провел кадровую перестановку руководителей силовых ведомств, удовлетворив наконец-то отставку главы Совбеза Андрея Равко, а также отправив в отставку Вакульчика с поста главы КГБ Беларуси.

Теперь Вакульчик назначен на должность главы Совбеза РБ. А Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля, назначен председателем КГБ Беларуси. И.о. председателя КГК назначен Василий Герасимов, который до этого был первым заместителем председателя комитета.

Лукашенко также согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.

Председатель Октябрьского райисполкома Андрей Барановский ушел на повышение и займет место зампредседателя Гомельского облисполкома. На его должность в Октябрьский район назначен первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома Сергей Довгалев.

Сергей Ермолицкий, который до недавнего времени возглавлял управление Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области, будет руководить Гомельским райисполкомом. А первый зампредседателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома Дмитрий Козел переведен на место главы Добрушского района.

На должность председателя Жлобинского райисполкома согласован директор предприятия "Амкодор-Гомель" Александр Григоренко.