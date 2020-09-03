Последнее обновление: 03.09.2020 12:16

Лукашенко устроил рокировку вице-премьера и мэра Минска

Лукашенко поменял местами чиновников, занимавших должности вице-премьера и главы Мингорисполкома.

Анатолий Сивак, который возглавлял Мингорисполком, назначен вице-премьером. Владимир Кухарев, который до настоящего времени работал на посту вице-премьера, назначен председателем Мингорисполкома.

Лукашенко также назначил Вячеслава зампредом Государственного военно-промышленного комитета. До настоящего момента Вячеслав Россолай занимал должность первого замдиректора по маркетингу и развитию ОАО "Агат - электромеханический завод".

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