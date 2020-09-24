Лукашенко начал продвигать фейк о том, что инаугурация не была тайной

"Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - заметил сегодня Лукашенко.

"Но если они об этом не знали, так, а где же их разведка, где же ЦРУшники, немецкая разведка? Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили. А вообще, вы посмотрите их Telegram-каналы. Накануне они сообщали о том, что 23-го будет инаугурация, они же об этом писали. Поэтому ну вот хоть к чему-то, но надо прицепиться".

«(инаугурация) может критиковаться, только если это мероприятие не проведено по закону. У нас, по-моему, все законодательные нормы были соблюдены. Кому надо было знать об этом, они знали. Потому что и тренировки, и подготовка - это же определенное время занимает. А то, что мы умеем проводить мероприятия, так надо это отметить, что белорусы умеют проводить мероприятия. В следующий раз мы будем стараться наших соседей предупредить, я имею в виду поляков и литовцев, о каких-то крупных мероприятиях", - заключил белорусский правитель.

Он также заявил, что ему не надо признание западных стран.

"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного Президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", - сказал Лукашенко.

"Ну а что касается вчерашнего мероприятия, то вы, наверное, не могли не заметить, что кортеж президента нетрадиционно следовал по всему городу. Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация»…