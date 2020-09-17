В гимназии при МГУ опровергли сообщения об обучении у них сына Лукашенко

В гимназии при Московском государственном университете опровергли информацию, о том, что в их учебное заведение подал документы для обучения Коля Лукашенко.

«Это неправда», — заявили в учреждении, сообщает РБК.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на главного научного сотрудника Национальной академии наук Белоруссии Александра Войтовича сообщала, что сын Лукашенко переводится из лицея при БГУ в гимназию при МГУ.

Вчера стало известно, что вслед за Колей из лицея БГУ забрали документы внучки Лукашенко Анастасия и Дарья.