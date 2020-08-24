Координационный совет требует проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова призвала провести проверку факта передачи боевого оружия несовершеннолетнему сыну Александра Лукашенко.

"Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание", - сказала Колесникова на пресс-конференции.

Она также назвала странным поведение самого Лукашенко.

«Мы считаем, что очень странно, когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска», - отметила Колесникова.