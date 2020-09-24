Последнее обновление: 24.09.2020 10:24

Модельер Варламов признался, что поставлял девушек Лукашенко

Известный белорусский модельер Саша Варламов, который сбежал из Беларуси в Германию, рассказал, что именно он в свое время подбирал девушек для Лукашенко.

Варламов решил рассказать все, что знает о Лукашенко на камеру, чтобы не забрать эти тайны в могилу.

По его словам, экс-ректор Белорусского государственного университета Александр Козулин поставлял моделей-проституток наверх. Так появилась Анна Эйсмонт, которая там очень понравилась, и затем стала журналисткой и сделала протекцию своему брату, Ивану Эйсмонту, который стал тоже вхож наверх.

Варламов впервые рассказал жуткую историю, как Лукашенко в 2004 году жестко избил личную медсестру Ирину Абельскую, узнав, что она на третьем месяце беременности. Через 6 месяцев на свет появился Коля.

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