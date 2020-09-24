Модельер Варламов признался, что поставлял девушек Лукашенко

Известный белорусский модельер Саша Варламов, который сбежал из Беларуси в Германию, рассказал, что именно он в свое время подбирал девушек для Лукашенко.

Варламов решил рассказать все, что знает о Лукашенко на камеру, чтобы не забрать эти тайны в могилу.