Модельер Варламов признался, что поставлял девушек Лукашенко

Известный белорусский модельер Саша Варламов, который сбежал из Беларуси в Германию, рассказал, что именно он в свое время подбирал девушек для Лукашенко.
Варламов решил рассказать все, что знает о Лукашенко на камеру, чтобы не забрать эти тайны в могилу.
По его словам, экс-ректор Белорусского государственного университета Александр Козулин поставлял моделей-проституток наверх. Так появилась Анна Эйсмонт, которая там очень понравилась, и затем стала журналисткой и сделала протекцию своему брату, Ивану Эйсмонту, который стал тоже вхож наверх.
Варламов впервые рассказал жуткую историю, как Лукашенко в 2004 году жестко избил личную медсестру Ирину Абельскую, узнав, что она на третьем месяце беременности. Через 6 месяцев на свет появился Коля.