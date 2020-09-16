Тихановская обещает Лукашенко безопасность в случае мирного ухода

Если Лукашенко уйдет сам и мирно, то получит гарантии личной безопасности, заявила Светлана Тихановская в интервью LB.ua.

В то же время она отметила, что в этом вопросе должно учитываться мнение всех белорусов.

"Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", – заявила Тихановская.

На вопрос журналиста, получит ли Александр Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Светлана Тихановская ответила: "Да. Даже больше".

После встречи Путина и Лукашенко в Сочи Светлана Тихановская заявила, что выделение Кремлем госкредита в 1,5 млрд долларов только продлит агонию власти белорусского президента и созданного им режима.