Латушко назвал условия для диалога с Лукашенко

Член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко считает возможным диалог оппозиции с действующими властями страны при условии пересчета голосов на президентских выборах и расследования актов насилия над участниками протестов.

"Если будет избрана новая Центральная избирательная комиссия, которая заново проанализирует все результаты избирательной кампании, проведет независимый подсчет голосов, оценит нарушения действующего законодательства; если власть возбудит [дела], расследует и привлечет к ответственности лиц, виновных в массовых актах насилия; если власть прекратит задерживать людей только за право выходить на митинги, отпустит всех политических заключенных, тогда потенциально я как Павел Латушко видел бы такую возможность для диалога", - сказал Латушко во вторник в эфире российского ТВ «Первый канал».

При этом Латушко выразил уверенность в том, что Лукашенко "никогда на это не пойдет".

Он также сказал, что "реальных фактов, подтверждающих, что есть организованные акты насилия со стороны мирных демонстрантов, нет в распоряжении ни у кого - ни власти, ни средств массовой информации", передает ТАСС.

Ранее Лукашенко отверг возможность диалога с представителями оппозиционных сил, заявив, что будет вести его только с трудовыми коллективами.