Последнее обновление: 18.09.2020 12:35

Тихановская: Лукашенко потерял всякое доверие

Светлана Тихановская полагает, что Лукашенко перешел на новый уровень отрыва от реальности. Так, не проигравшая выборы домохозяйка прокомментировала заявление Лукашенко о закрытии границ.

«Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов — в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ — это новый уровень отрыва от реальности», - сказала Тихановская.

«Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи — наши друзья. Все беларусы — один народ» — подчеркнула Светлана.

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