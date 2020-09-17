Последнее обновление: 17.09.2020 10:36

Лукашенко наказал оппозиционных дипломатов лишением дипломатического ранга

Лукашенко продолжает мстить чиновникам, рискнувшим выступить против него после масштабной фальсификации президентских выборов.

Согласно подписанным указам, Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла в связи с совершением поступков, «порочащих государственную (дипломатическую) службу».

Еще одним указом Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование