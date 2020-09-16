Последнее обновление: 16.09.2020 22:36

Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение Колесниковой

Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой, которая в настоящее время находится за решеткой в Жодинской тюрьме.

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Она содержится под стражей. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.

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