Цепкало: Юристы готовят документы по Лукашенко в суд в Гааге

Группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Лукашенко к ответственности в международном суде Гааги.

Об этом заявил экс-глава ПВТ Валерий Цепкало во время стрима на YouTube.

«У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы, которые будут представлены в международном суде в Гааге», — заверил Цепкало.

По его словам, речь идет о действиях силовиков в отношении протестующих в первые дни после президентских выборов 9 августа. Цепкало отметил, что сейчас идет сбор свидетельств и показаний пострадавших граждан.

Отвечая на вопрос, какой должна быть реакция Запада на происходящее в Беларуси, Цепкало сказал, что будет «более чем достаточно», если страны Евросоюза введут против Лукашенко и членов его семьи персональные санкции.

Оппозиционный политик напомнил о прецеденте, созданном в американских судах, когда лица, причастные к пыткам и избиениям не могли совершать финансовые операции через международные платежные системы.

«Любые финансовые транзакции этих людей будут замораживаться. Это будет не только распространяться на зарубежную территорию, но и на сделки с карточками внутри Республики Беларусь», — пояснил Цепкало.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются больше месяца. В первые дни власти сообщали о нескольких тысячах задержанных и сотнях пострадавших. По меньшей мере, семь человек погибли в ходе столкновений с силовиками.

Латвия, Литва и Эстония ввели против Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан республики персональные санкции, объявив их персонами нон грата. ЕС отказался вводить против белорусского лидера ограничения из-за позиции Германии и Франции, которые посчитали, что это разрушит дипломатические каналы с Минском.

В августе страны еврозоны договорились ввести санкции против ответственных за выборы чиновников и тех, кто виновен в насилии против демонстрантов в Беларуси. Однако в сентябре эти меры заблокировал Кипр, который потребовал включения в санкционный список семи турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа, передает РБК.

США внесли в санкционный список 16 белорусских чиновников и пообещали, что в ближайшее время расширят его.