Последнее обновление: 18.09.2020 12:35

На свободу вышел председатель стачкома МТЗ Сергей Дылевский

Белорусские власти решились выпустить на свободу председателя стачкома МТЗ Сергея Дылевского, который ко всему прочему является членом президиума созданного Светланой Тихановской Координационного совета.

Дылевский был задержан вместе с членом президиума Координационного Ольгой Ковальковой и 25 августа приговорен к административному аресту на 10 суток за организацию несакционированного мероприятия.

Дылевского и Ковалькову не освободили 3 сентября, а отправили в суд, где приговорили еще на 15 суток административного ареста за нарушение порядка проведения мероприятия, совершенное повторно в течение года.

Позже Ковалькову вывезли в Польшу, а Дылевского оставили отбывать административное наказание.

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