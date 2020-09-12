Хренина пугают танки НАТО и летающие вдоль границы B-52

Минобороны вернуло в места постоянной дислокации войска после «учений на гродненском тактическом направлении», однако, по словам министра обороны Хренина, ситуация у западной границы не может «не беспокоить».

Хренин сообщил, что исходя из этого тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации. Вместе с тем, ВС РБ продолжают адекватно реагировать на происходящее вблизи госграницы.

«Остаются на учебно-боевом дежурстве силы и средства ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск ПВО. В рамках 3-го этапа внезапной проверки Вооруженных Сил мы привели в боевую готовность танковый батальон 11-й механизированной бригады, который в данный момент полностью отмобилизован, приведен в готовность, подняты все материальные средства, боеприпасы. Батальон осуществляет погрузку на железнодорожный транспорт и будет переброшен на полигон «Осиповичский», где выполнит задачи с боевой стрельбой, будет проведено батальонное тактическое учение. Также еще 5 воинских частей проводят отмобилизование», - рассказал он.

Всё эти меры, по словам Хренина, вызваны тем, что «на сопредельных с Беларусью территориях государств … в это время происходит переброска на полигон Пабраде (Литва) в 15 километрах от нашей государственной границы 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США".

По его словам, это такое же мероприятие, как было весной текущего года. "Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины "Брэдли", - отметил министр обороны (цитата БелТА).

«Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков B-52 вдоль нашей государственной границы», - также посетовал Хренин.