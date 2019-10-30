Беларусь сбавит обороты ответных мер на размещение войск США у границы

Беларусь выразила удовлетворение информацией, предоставленной временным поверенным в делах США в Беларуси Дженифер Мур о размещении военных США в Литве и предстоящих учениях НАТО в Европе.

Полученные данные позволяют белорусской стороне скорректировать планы реагирования, сообщил госсекретарь Совбеза РБ Станислав Зась.

"Мы благодарны за пояснения по целям развертывания военнослужащих и военной техники США на полигоне Пабраде, планам их пребывания и конкретным срокам возвращения к местам постоянной дислокации. Кроме того, была предоставлена дополнительная информация о замысле учения "Защитник Европы - 2020", - сказал госсекретарь Совбеза, которого цитирует БелТА.

"В целом оперативность реагирования и руководства НАТО, и страны-лидера Североатлантического альянса на наши вопросы свидетельствует о том, что голос Беларуси был услышан, а наша позиция - принята во внимание. Это важно для нас. Значимо и то, что во время беседы подтверждено общее стремление снизить опасения вокруг данной проблемы и обеспечить транспарентность принятия подобных решений в будущем. Необходимо заметить, что сама ситуация возникла в условиях недостатка доверия и информированности. И очень важно, что американские партнеры проявили стремление к открытому и конструктивному диалогу в духе требований Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности", - продолжил он.

«Беларусь со своей стороны также готова внести соответствующие коррективы в планы ответного реагирования на размещение иностранных воинских контингентов у своих границ. Это предложение уже одобрено президентом Беларуси", - заявил Станислав Зась.