НАТО осуждает Беларусь за поддержку российского вторжения в Украину

НАТО осуждает власти Беларуси за поддержку российского вторжения в Украину, говорится в сегодняшнем заявлении Североатлантического альянса.

«Мы самым решительным образом осуждаем ужасающее нападение России на Украину, которое является совершенно неоправданным и неспровоцированным. Наши мысли со всеми убитыми и ранеными, а также с народом Украины. Мы также осуждаем Беларусь за поддержку этого нападения», — говорится в заявлении.

НАТО призывает Россию немедленно прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины.

«Именно Россия, и только Россия, выбрала эскалацию», — подчеркивается в заявлении.

«Действия России представляют серьезную угрозу для евроатлантической безопасности, и они будут иметь геостратегические последствия. НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников. Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные морские средства. Мы повысили готовность наших сил к реагированию на все непредвиденные обстоятельства», - сказано в заявлении.