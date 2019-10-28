Беларусь усилит охрану границы в ответ на танки и учения НАТО

Беларусь озвучила ряд мер «для адекватного реагирования» на размещение техники НАТО у белорусских границ и проведение учений НАТО Defender Europe.

"Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки. Будут приняты меры по усилению белорусской государственной границы, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении», - сообщил министр обороны РБ Андрей Равков по итогам совещания у Лукашенко.

Кроме того, предпринимается ряд информационных и дипломатических мер.

"… будут проводиться частные тактические действия на данном направлении ракетными войсками, артиллерией, авиацией, мотострелками, десантниками, совместными действиями с пограничниками», - сообщил министр обороны.

С учетом складывающейся обстановки будет изменен план действий региональной группировки войск Беларуси и России, включая совместную разведку.

"Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку» - заявил Равков.

"С 2014 года и 2017 года соответственно операции "Атлантическая решимость" и "Усиленное передовое присутствие", которые проводит НАТО в основном из-за противостояния с Российской Федерацией, позволили усилить группировку, находящуюся на сопредельной территории стран Балтии, Польши, в тринадцать раз - где-то с 550 до 7,3 тыс. человек. Плюс наращиваются и материальные средства, техника, боеприпасы".

«Группировка, которая создается на полигоне возле литовского города Пабраде, - это танковый батальон, состоящий из двух танковых и двух пехотных рот. Они уже прибывают и развертываются на этой территории, которая находится в 15 км от белорусской границы. Инфраструктура полигона подготовлена для проведения различных учений с этой группировкой. Я так понимаю, что это делалось длительное время именно для усиления натовского присутствия на сопредельной территории. Мы для реагирования на все происходящие процессы, конечно, принимаем меры, и они плановые".

«Учение НАТО Defender Europe не так страшно, однако некоторые моменты не могут не настораживать. Идет постоянное увеличение контингента - это раз. Второе: даже мы, проводя учения на территории Беларуси, не держим войска по полгода, как это предполагается на этом полигоне в том числе на островецком направлении. Это неприемлемо для нас. Если мы проводим учения на полигоне вблизи государственной границы, то это максимум две недели", - заключил министр обороны РБ.