Последнее обновление: 11.07.2023 22:05

Страны НАТО призвали Беларусь и Иран прекратить поддержку РФ в войне против Украины

Лидеры стран НАТО призвали все страны прекратить оказывать РФ любую поддержку в войне против Украины, говорится в коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе.

"Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи российской агрессии и осуждаем всех тех, кто активно способствует российской войне", – заявили лидеры.

По их словам, поддержка Беларуси играет важную роль, поскольку она продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру для того, чтобы российские войска могли нападать на Украину.

"В частности, Беларусь, а также Иран должны прекратить свое сотрудничество с Россией и вернуться к соблюдению международного права", – говорится в коммюнике.

Лидеры НАТО в очередной раз подчеркнули, что Россия должна немедленно прекратить свою незаконную захватническую войну, прекратить применение силы против Украины, а также полностью и безоговорочно вывести все свои войска и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды.

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