Маневры НАТО начались в 15 км от границы с Беларусью

В Литве начались двухнедельные военные учения НАТО с участием около 4000 военнослужащих из 11 стран-членов альянса.

Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщила пресс-служба литовской армии в Вильнюсе. Помимо литовских войск, в учениях, которые называются "Железный волк II" (Iron Wolf II), участвуют, в том числе подразделения из Германии, США и Великобритании.

Целью учений, которые будут проходить до 18 ноября на литовском полигоне Пабраде, называется улучшение взаимодействия между силами стран-членов НАТО. В заявлении говорится, что участники учений отработают планирование и выполнение наступательных и оборонительных операций.

Около пятисот американских солдат вместе с техникой и вооружениями прибыли в Литву для участия маневрах в середине октября. Это вызвало недовольство со стороны официальной Беларуси, граничащей с Литвой. Американский танковый батальон дислоцируется в Пабраде на ротационной основе для участия в масштабных маневрах НАТО Defender Europe 2020, которые пройдут с апреля по май преимущественно на территории ФРГ и Польши.