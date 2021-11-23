Минобороны: НАТО свернуло сотрудничество с Беларусью

Минобороны Беларуси обвинило европейские страны в очередном «недружественном» шаге, который сводится к тому, что по инициативе НАТО был свернут канал диалога и приостановлено практическое сотрудничество альянса с властями Беларуси.

«Но самое настораживающее в происходящих процессах - это неприкрытая милитаризация общественного сознания в соседних с нами странах», говорится в заявлении Минобороны Беларуси.

В Минобороны уже не в первый раз посетовали на увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль госграницы РБ.

«…если месяц назад общее количество самолетовылетов разведывательной авиации в сутки составляло 2-3, то сейчас эта цифра увеличилась почти в 2 раза и составляет 3-5 самолето¬вылетов. Интенсивно задействуется для разведывательных полетов беспилотная авиация», - утверждает Минобороны.

«Мы отмечаем широкое привлечение к выполнению разведывательных задач боевой авиации третьих стран. ВВС США активно осваивают так называемый Восточно-европейский театр военных действий. Минимальное удаление маршрутов их полетов от Государственной границы Республики Беларусь составляет 15-20 километров», - сказано в заявлении.

Ведомство сообщает, что на прошлой неделе разведкой «были вскрыты 12 полевых лагерей для размещения военнослужащих и техники», а «сегодня мы располагаем информацией о развертывании 14 таких лагерей». Отмечается, что емкость этих лагерей позволяет размещать несколько десятков тысяч военнослужащих.

«…если ещё учитывать агрессивное поведение Украины по отношению к Беларуси, то, по сути, вокруг нашей страны формируется «пояс недружественных государств» по принципу известной американской концепции «колец анаконды».