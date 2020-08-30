Последнее обновление: 30.08.2020 11:11

МИД ФРГ назвал атакой на прессу действия властей Беларуси в отношении журналистов

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас прокомментировал задержания и лишение аккредитации журналистов иностранных СМИ в Беларуси.

"Эта атака на свободу прессы - очередной опасный шаг к усилению репрессий вместо диалога с населением", - подчеркнул Мас в обращении, обнародованном в субботу, 29 августа.

Глава МИД ФРГ назвал действия белорусских властей "неприемлемыми". "Необходимо обеспечить всеобъемлющее независимое освещение событий. Беларусь дала соответствующие международные обязательства", - добавил Хайко Мас.

Он отметил, что германское посольство оказывает поддержку журналистам немецких СМИ и "на высоком уровне" выразило свой протест против задержаний.

Белорусский посол в Берлине будет в ближайшее время вызван в МИД Германии, сообщает DW.

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