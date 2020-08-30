Associated Press требует вернуть журналистам аккредитацию в Беларуси

Одно из ведущих мировых информационных агентств Associated Press (США) требует от властей Беларуси вернуть аккредитацию журналистам агентства.

Как заявил директор по связям со СМИ Лорен Истон, лишение журналистов аккредитации является «вопиющим нападение на свободу прессы».

Руководство AP считает, что правительство Беларуси должно дать возможность журналистам продолжить свою работу по информированию мира о ситуации в республике, передает gazeta.ru.

Как сообщалось, межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере приняла решение лишить аккредитации МИД работающих на иностранные СМИ журналистов. 29 августа были аннулированы аккредитации Ильи Кузнецова, Сергея Сергеева и Михаила Фомина (граждане РФ, корреспонденты немецкого телеканала ARD), Татьяны Мельничук и Татьяны Януцевич (Би-би-си), Алеся Дащинского, Олега Груздиловича, Владимира Гридина и Александры Дынько («Радыё Свабода»), Василия Федосенко и Владимира Костина (Reuters), Сергея Гапона и Александра Гребенкина (AFP), Сергея Грица и Юрия Карманова (Associated Press), Геннадия Шарипкина (RFI), Романа Васюковича («Настоящее время»).