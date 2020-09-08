Последнее обновление: 08.09.2020 19:06

МИД Великобритании потребовал у властей Беларуси найти Колесникову

Власти Беларуси должны сделать своей главной задачей возвращение члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает РБК.

«Серьезно переживаю за благополучие Марии Колесниковой в Беларуси. Режим Лукашенко должен сделать ее безопасное возвращение своим главным приоритетом», — сообщил он.

Колесникова была похищена в понедельник в центре Минска.

Глава британского МИДа также призвал власти республики прекратить «жестокое обращение» с протестующими, освободить политических заключенных и начать диалог с оппозицией.

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