Госпогранкомитет: Колесникова задержана на белорусско-украинской границе

Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского.

«Все три человека — Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра. У нас там особенности прохождения госграницы: между пунктами пропуска, нашим и сопредельным, вообще 13 километров, а от нашего пункта пропуска до государственной границы [Украины] целых 6 километров, в том числе там еще есть населенный пункт Александровка. В связи с этим у нас на этой территории между самим пунктом пропуска, где происходит оформление, и линией госграницы, выставлены дополнительные пограничные наряды», - сообщил Бычковский.

«После оформления транспортное средство — BMW — Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я», - продолжил он.

Колесникова была задержана, Родненков и Кравцов оказались на территории Украины. В настоящий момент ведется разбирательство.

— Где сейчас находится Колесникова?

— Задержана.

— Кем? Пограничниками?

— Насколько я понимаю, да. Это пока все, что я могу вам сказать.

Еще в 8 утра Бычковский говорил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова «прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины».

"Много странного в этой истории, озвученной белорусским телевидением. Ни у кого из них намерений уезжать из страны не было. Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено, тюрьма или заграница, Мария четко сказала, что никуда не уедет", - заявил член Координационного совета Максим Знак.