Платформа опровергает фейки: «Голос» не давал Лукашенко 61%

Платформа «Голос» опровергла известные фейки, связанные с некорректной или неправильной интерпретацией данных платформы об итогах голосования на выборах президента в Беларуси.

«В последнее время мы слышим много фальшивых заявлений о результатах выборов:

❌ Александр Лукашенко клянется на концерте со сцены, что он точно набрал 80%

❌ новый губернатор Гродненской области Владимир Караник на встрече с «Гродно Азотом» говорит, что «Голос» дал Лукашенко 63%

❌ Владимир Соловьев утверждает, что «Голос» дал Лукашенко 61%

❌ российские "Ведомости" делают собственную аналитику якобы на данных «Голоса» и говорят, что Лукашенко едва ли мог набрать электоральное большинство, но возможно мог набрать 50,8%».

Создатели платформы утверждают, что все перечисленные заявления являются ложью.

«Отчет «Голоса» и интерактивная карта с участками доступен всем желающим и там по-прежнему неопровержимые доказательства того, что:

🔴 выборы сфальсифицированы, так как «Голос» выявил: кража голосов произошла на каждом третьем избирательном участке — все фотодоказательства собраны в одном месте в открытом доступе

🔴 61% — это процент из сфотографированных протоколов еще до проверки их «Голосом». То есть ЦИК, озвучивший 80%, противоречит своим же протоколам. А затем «Голос» разносит этот 61% в пух и прах через сравнение результатов с фотографиями бюллетеней

🔴 на участках, где официально победила Тихановская с результатом 56,7% и эти результаты подтверждены «Голосом», у Лукашенко всего лишь около 31% голосов

🔴 независимые наблюдатели обнаружили более 6500 нарушений в ходе выборов.

📺 Сегодня пропаганда пытается ссылаться на «Голос», в первую очередь, потому, что наша платформа честно и максимально прозрачно показала фальсификации».

Создатели «Голоса» обращают внимание на то, что репутацию платформы используют, чтобы «подменять понятия, манипулировать сознанием и оправдывать беззаконие властей».

«Вся пропагандистская риторика существует с единственной целью — отвлечь людей от факта, что выборы сфальсифицированы. И переключить их на имитацию расчетов, проценты, сомнения и мысли "а вдруг он и правда мог выиграть". Мы точно говорим: не мог‼️!!».

«Голоса белорусов были нагло украдены, и благодаря «Голосу» каждый может убедиться в этом, а еще рассказать друзьям в Беларуси и за рубежом», - подчеркивается в заявлении платформы.