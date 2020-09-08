Координационный совет подготовил жалобу на отказ ВС рассматривать итоги выборов

Координационный совет белорусской оппозиции подготовил надзорную жалобу на отказ Верховного суда рассматривать вопрос об итогах президентских выборов в стране.

Об этом сообщил член президиума совета Максим Знак в прямом эфире в YouTube, передает ТАСС.

"Как только мы получим по почте официальное определение на отказ в отношении нашего прежнего обращения, надзорная жалоба будет подана, - сказал он. - Она уже готова, так как обоснование нам понятно из публикации на сайте Верховного суда".

Знак пояснил, что речь в данном случае идет о занятой Верховным судом юридической позиции, когда инстанция отказалась рассматривать жалобы кандидатов на итоги выборов на том лишь основании, что они не вправе обращаться в суд, поскольку ЦИК не принимал решения о признании выборов несостоявшимися. "Поскольку выборы признаны действительными, то никто не вправе ходить в суд", - привел он определение Верховного суда.

"На наш взгляд, это противоречит конституционной норме о праве на судебную защиту, которая гарантирована каждому, тем более кандидату в президенты", - подчеркнул он и уточнил, что в данном случае он выступает именно в качестве адвоката Светланы Тихановской.