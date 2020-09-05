Член президиума КС Ольга Ковалькова уехала в Польшу

Доверенное лицо Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова уехала в Польшу по договоренности с властями.

Ковалькова она пересекла границу сегодня ночью в 2:30 на автобусе, следующему по маршруту Гродно – Варшава. Накануне ее выпустили из СИЗО не смотря на тот факт, что она не отбыла назначенный ей срок административного ареста в 15 суток.

Информацию подтвердили в пресс-службе штаба Виктора Бабарико.

«Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий», - сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.